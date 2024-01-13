قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثي، نصر الدين عامر، إن الشعب اليمني بمختلف أطيافه يقف صفا واحدا مع القضية الفلسطينية ضد العدوان الأمريكي البريطاني الهادف إلى خدمة مصالح دولة الاحتلال.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة قناة «الشمس» مساء الجمعة، أن اليمن تعيش حالة من الاصطفاف الوطني الشعبي لم تشهدها منذ عام 2011.



ولفت إلى استشهاد 5 عناصر من الجماعة وإصابة آخرين خلال 72 غارة شنتها القوات الأمريكية البريطانية على البلاد، موضحا أن الخسائر المادية لم تسجل سوى أضرار طفيفة، نظرا لاستعداد الجماعة للعدوان وجاهزيتها مسبقا.



وأشار إلى تعهد جماعة أنصار الحوثي، باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية بالبحر الأحمر ردا على قصف اليمن، قائلا: «لا تراجع عن استهداف السفن حتى لو كانت هناك حرب إقليمية، ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا».



ولفت إلى اقتصار هجمات الجماعة على حظر عبور السفن الإسرائيلية المتجهة إلى ميناء إيلات، مؤكدا إلحاق التواجد الأمريكي في البحر الأحمر الضرر بالملاحة الدولية وحركة عبور السفن.