كيميتش سعيد بأنباء تراجع توني كروس عن قرار الاعتزال الدولي

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أبدى جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا سعادته بالأنباء التي ترددت بشأن إمكانية تراجع توني كروس نجم ريال مدريد عن قراره بالاعتزال الدولي ليشارك في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

قال كيميتش في تصريحات للصحفيين اليوم السبت "أكون سعيدا دائما باللعب بجوار توني كروس، فإذا أراد العودة مجددا سيكون ذلك فرصة رائعة".

أضاف "لم أقل أبدا أنني لا أستمتع باللعب في مركز الظهير الأيمن أو لا أريد توظيفي في هذا المركز، بل أحب المشاركة في المباريات أما مركزي داخل الملعب يبقى أمرا ثانويا".

في سياق آخر رد كيميتش (28 عاما) على الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

شدد اللاعب الدولي "كامل تركيزي مع بايرن ميونخ، لم أفكر في الرحيل هذا الشتاء وأنا سعيد لأنني جاهز وبحالة بدنية جيدة وأركز بشكل تام على النصف الثاني من الموسم".

وختم كيميتش تصريحاته قائلا "لا أعرف خطط النادي ولكن أعتقد أننا سنعقد جلسة ونناقش الأمر في وقت ما".

وينتهي تعاقد النجم الألماني مع بايرن ميونخ في صيف 2025.