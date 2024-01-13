تركيا: لن نسمح بإنشاء إرهابستان على الحدود الجنوبية مهما كانت الأسباب والحجج

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، اجتماعًا أمنيًا في إسطنبول، لبحث الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية شمالي العراق.

وقالت الرئاسة التركية، إن أنقرة لن تسمح قطعا بإنشاء «إرهابستان» على الحدود الجنوبية مهما كانت الأسباب والحجج، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «الأناضول».

وأوضحت الوكالة التركية أن «الاجتماع تناول الهجوم الإرهابي الغادر أمس، على القوات التركية شمال العراق، والخطوات المتخذة والمقرر اتخاذها في إطار مكافحة الإرهاب».

ولفتت إلى أن «الاجتماع الأمني برئاسة الرئيس أردوغان شهد تقييما لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب بصورة شاملة».

وذكر البيان الصادر عن الاجتماع أن «تركيا ستواصل تنظيم (بي كي كي/ واي بي جي/ كي جي كي) الإرهابي وداعميه، في إطار استراتيجية منع التهديدات ضدها والقضاء عليها في منبعها».

وأشار البيان إلى أنه «كلما جرى تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي (بي كي كي) في سوريا والعراق اكتسبت محاولات إعادة تمكينه وتنشيطه زخما».

وأكد الاجتماع في بيانه «مواصلة الكفاح حتى القضاء على آخر إرهابي، ولغاية تجفيف مستنقعات الإرهاب كاملة في العراق وسوريا».