أكد أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر بكثير مما يعلن عنه.

وقال أبوعبيدة، في تصريحات له اليوم الاثنين، عبر حسابه بتطبيق تيليجرام: "بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات".

وأضاف المتحدث باسم القسام أن "الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الخائب هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائباً يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة"، مؤكدا أن "الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء".