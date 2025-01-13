وكيل مديرية تعليم الغربية يتابع امتحانات نصف العام في يومها الثالث

تابع خالد حمدان وكيل مديرية تعليم الغربية، اليوم الاثنين، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024-2025، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وقد اطمأن إلى سير الامتحانات بسلاسة ويسر، مؤكدًا عدم وجود أي ملاحظات سلبية بشأن أوراق الأسئلة.

وأوصى وكيل المديرية، بضرورة تكثيف الجهود الرقابية من قِبل مديري الإدارات التعليمية والمتابعة والمراحل التعليمية الثلاث، وذلك طوال فترة الامتحانات.

كما شدد على أهمية منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان الامتحانية بشكل قاطع، سواء من قِبل الطلاب أو الملاحظين والمراقبين؛ للحد من حالات الغش وضمان نزاهة العملية الامتحانية.

ودعا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الانضباط التام خلال هذه الفترة الحرجة.

وشدد وكيل المديرية على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أوراق الأسئلة، بما في ذلك ختمها بخاتم المدرسة من الوجهين والتأكد من مطابقتها لأعداد الطلاب المسجلين. كما شدد على ضرورة الاهتمام بخصوصية طلاب الدمج وتوفير بيئة مناسبة لهم لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد وكيل المديرية، أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق أية بلاغات أو شكاوى تفيد بوجود أي خلل في سير الامتحانات.

بهذه المتابعة الدقيقة والتعليمات الواضحة، تسعى المديرية إلى ضمان نجاح العملية الامتحانية وتوفير بيئة تعليمية عادلة لجميع الطلاب.