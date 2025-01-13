 القسام: مقاتلونا استهدفوا قوة إسرائيلية من 25 جنديا تحصنت بمبنى بالنجيلي وسط رفح وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام: مقاتلونا استهدفوا قوة إسرائيلية من 25 جنديا تحصنت بمبنى بالنجيلي وسط رفح وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح


نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 6:31 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 6:31 م

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفسطينية (حماس) إن مقاتلونا استهدفوا قوة صهيونية من 25 جنديا تحصنت بمبنى بالنجيلي وسط رفح وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت الحركة في بيان أن مقاتلوهم فجروا حقل ألغام في ناقلتي جند لدى وصول قوة لنجدة الجنود المتحصنين في المبنى بالنجيلي وسط رفح، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وتابع: "الاشتباك ما زال مستمرا في منطقة النجيلي بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 3 جنود وإصابة عدد آخر باستهداف مبنى في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

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