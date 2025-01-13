روسيا تعلن عن معاهدة شراكة استراتيجية شاملة مع إيران

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها ستوقع مع إيران معاهدة شراكة استراتيجية شاملة يوم الجمعة المقبل، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو.

وقال الكرملين: "في 17 يناير، سيجري (الرئيس) فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي سيأتي إلى موسكو في زيارة رسمية"، مضيفا أن الزعيمين "سيوقّعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين.

وأضاف أن بوتين وبزشكيان سيناقشان خيارات لتوسيع نطاق العلاقات بين موسكو وطهران بشكل أكبر، منها خيارات في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجيستية والمجالات الإنسانية، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

ومنذ بداية حربها على أوكرانيا، تعزز روسيا علاقاتها مع إيران ودول أخرى معادية للولايات المتحدة مثل كوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في أكتوبر الماضي، إن موسكو وطهران تعتزمان التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي سيتضمن تعزيز التعاون الدفاعي.

واتهمت الولايات المتحدة طهران في سبتمبر الماضي بتسليم صواريخ باليستية قريبة المدى إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، وفرضت عقوبات على سفن وشركات قالت إنها متورطة في نقل أسلحة إيرانية، فيما تنفي طهران تزويد موسكو بالصواريخ.