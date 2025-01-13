الصحف الإسبانية تُبرز تتويج برشلونة التاريخي بالسوبر على حساب ريال مدريد

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سلطت الصحف الإسبانية الضوء على تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني بعدما اكتسح غريمه اللدود ريال مدريد بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» في المملكة العربية السعودية.

خماسية برشلونة حملت توقيع لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء، ورافينيا "هدفين" وأليكس بالدي، في الدقائق 22 و36 و39 و(45+10) و48.

فيما سجل ثنائية ريال مدريد، كيليان مبابي ورودريجو جويس، في الدقيقتين 5 و60.

البداية مع صحيفة صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية والتي علقت على تتويج برشلونة بفوز عريض على ريال مدريد، قائلة «كأس السوبر في حوزة برشلونة»، «برشلونة يسحق ريال مدريد العاجز مرة أخرى ويحصل على لقبه الخامس عشر».

بينما أبرزت صحيفة صحيفة «سبورت» الكتالونية، فوز برشلونة على ريال مدريد، قائلة «برشلونة البطل بعد ذُل ريال مدريد في كأس السوبر، وأتلتيكو مدريد بطل الشتاء في الدوري الإسباني».

في حين علقت صحيفة صحيفة «آس» الإسبانية، «سوبر ليزا»،«برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويفوز بكأس السوبرالإسباني» وأشارت الصحيفة إلى تألق البرازيلي رافينيا، قائلة «رافينها يقدم مباراة رائعة وريال مدريد يقدم أسوأ مباراة له منذ سنوات رغم تألق مبابي».

بينما أشارت صحيفة «ماركا» إلى تفوق برشلونة على ريال مدريد الواضح، قائلة «برشلونة يُفكك ريال مدريد ويحصد لقبًا جديدًا في كأس السوبر».