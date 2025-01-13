خالد عكاشة: لا يمكن معرفة الرابح والخاسر في حرب غزة

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حصاد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثقيل للغاية من حيث عدد الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أنه ليس من الواضح من هو المنتصر ومن المهزوم بالحرب الدامية في غزة.

وشدد عكاشة، على أن الحرب الإسرائيلية في غزة هي حرب مركبة وعبثية للغاية، كما أنها تعد عدوانًا بامتياز.

ولفت إلى أن الحرب ليست حرب متكافئة الأطراف، لافتًا إلى أن عدم التكافؤ راجع إلى إمكانيات جيش الاحتلال ما أدى إلى عدم وجود توازن للقوى بهذه الحرب.

ونوه بأنّ إسرائيل لديها رغبة في أن تقضي على القضية الفلسطينية مستغلة ما جرى في يوم الـ7 من أكتوبر 2023، وبدأت بتنفيذ ما تم إطلاقه من مخطط.



