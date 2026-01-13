 بسبب سوء الأحوال الجوية.. شطوح وجنوح سفينة أمام شاطئ بورسعيد - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يناير 2026 6:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس الأمم الإفريقية ؟
النتـائـج تصويت

بسبب سوء الأحوال الجوية.. شطوح وجنوح سفينة أمام شاطئ بورسعيد

محسن عشرى
نشر في: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 6:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 6:18 م

تعرضت إحدى السفن للجنوح والشطوح أمام شاطئ بحر بورسعيد.

وكانت السفينة Fener بمنطقة تراكي السفن، بغاطس مياه بحر بورسعيد، في انتظار العبور بممر المجري الملاحي لقناة السويس، ونتيجة سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، أدى ذلك إلى جنوح وشطوح السفينة أمام شاطئ بحر بورسعيد، بنطاق حي الشرق.

ومن المنتظر أن تقوم الأجهزة التنفيذية بإدارة التحركات بهيئة قناة السويس، بالتنسيق مع التوكيل الملاحي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم السفينة باستخدام قاطرات بحرية.

وفي ذات السياق، لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بالمدخل الشمالي لقناة السويس من جهة بورسعيد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك