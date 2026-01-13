سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرضت إحدى السفن للجنوح والشطوح أمام شاطئ بحر بورسعيد.

وكانت السفينة Fener بمنطقة تراكي السفن، بغاطس مياه بحر بورسعيد، في انتظار العبور بممر المجري الملاحي لقناة السويس، ونتيجة سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، أدى ذلك إلى جنوح وشطوح السفينة أمام شاطئ بحر بورسعيد، بنطاق حي الشرق.

ومن المنتظر أن تقوم الأجهزة التنفيذية بإدارة التحركات بهيئة قناة السويس، بالتنسيق مع التوكيل الملاحي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم السفينة باستخدام قاطرات بحرية.

وفي ذات السياق، لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بالمدخل الشمالي لقناة السويس من جهة بورسعيد.