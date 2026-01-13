شهدت ألمانيا خلال العام الماضي زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 2ر2 في المئة مقارنة بعام 2024. ووفقًا لبيانات أولية، بلغ إجمالي الاستهلاك 864 تيراواط/ساعة، بحسب ما أفادت به الوكالة الاتحادية للشبكات في مدينة بون غربي ألمانيا اليوم الاثنين.

وشكّل استهلاك الأسر والقطاع التجاري نحو 40 في المئة من إجمالي الاستهلاك، مقابل 60 في المئة لعملاء القطاع الصناعي. وبالمقارنة مع متوسط الاستهلاك خلال الأعوام 2018 إلى 2021، فإن إجمالي استهلاك الغاز انخفض بنحو 5ر13 في المئة.

وتعادل وحدة التيراواط/ساعة مليار وحدة كيلوواط/ساعة. وباستهلاك سنوي يبلغ نحو 20 ألف كيلوواط/ساعة، يمكن بهذه الكمية تدفئة قرابة 50 ألف منزل أحادي الأسرة لمدة عام كامل.

وبلغ حجم واردات الغاز في عام 2025 نحو 031ر1 تيراواط/ساعة. وجاء معظم الغاز عبر خطوط الأنابيب من النرويج (44 في المئة)، وهولندا (24 في المئة)، وبلجيكا (21 في المئة). كما جرى استيراد 106 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي عبر محطات الغاز الطبيعي المسال في محطات فيلهلمسهافن وبرونسبوتل ولوبمين وموكران في ألمانيا، وهو ما يمثل 3ر10 في المئة من إجمالي الواردات.

وفي داخل ألمانيا نفسها، جرى إنتاج نحو 34 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي في عام 2025، وهو ما يعادل قرابة 4 في المئة من الاستهلاك. وإلى جانب ذلك، أوضحت الهيئة أنه يتم ضخ كميات من الغاز في الشبكة من عمليات أخرى، ولا سيما عبر إنتاج الغاز الحيوي.

وجرى تصدير نحو خُمس حجم الواردات، وكانت أهم الدول المستوردة هي النمسا (46 في المئة)، وجمهورية التشيك (26 في المئة)، وسويسرا (13 في المئة).