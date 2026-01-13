القيادة المركزية الأمريكية تعلن افتتاح خلية تنسيق جديدة في قاعدة العديد الجوية بقطر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» وشركاؤها الإقليميون، اليوم الثلاثاء، افتتاح خلية تنسيق جديدة في قاعدة العديد الجوية بقطر، بهدف تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.

وقالت «سنتكوم» في بيان، مساء الثلاثاء، إن خلية التنسيق (MEAD-CDOC) تقع ضمن مركز العمليات الجوية المشتركة (CAOC)، وتضم أفرادًا من الولايات المتحدة وشركاء إقليميين.

وأشارت إلى أن مركز العمليات الجوية المشتركة، الذي تأسس في قطر قبل أكثر من 20 عامًا، يضم حاليًا ممثلين عن 17 دولة، يتولون تنسيق استخدام الأصول الجوية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أن خلية عمليات الدفاع الجوي المشتركة الجديدة، ضمن مركز العمليات الجوية المشتركة، تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل في جهود الدفاع الجوي والصاروخي بين الشركاء الإقليميين.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: «هذه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي. وستُحسّن هذه الخلية من كيفية تنسيق القوات الإقليمية وتقاسمها لمسئوليات الدفاع الجوي والصاروخي في منطقة الشرق الأوسط».

وبحسب البيان، سيعمل أفراد القوات الجوية الأمريكية المركزية (AFCENT) جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الإقليميين في (MEAD-CDOC) لتخطيط التدريبات متعددة الجنسيات، وإجراء المناورات، والاستجابة للحالات الطارئة. كما ستكون هذه الوحدة مسئولة عن تبادل المعلومات والتحذيرات من التهديدات.

وقال الفريق ديريك فرانس، قائد القوات الجوية الأمريكية المركزية: «يوفر مركز القيادة المشتركة للدفاع الجوي والصاروخي (MEAD-CDOC) منصة موحدة لتبادل الخبرات والعمل الجماعي على إيجاد حلول جديدة بالتعاون مع شركائنا الإقليميين. مما يعزز دفاعنا الجوي والصاروخي المتكامل في جميع أنحاء المنطقة».

ويأتي افتتاح المركز الجديد عقب افتتاح مركزين للقيادة المشتركة للدفاع الجوي والصاروخي من قبل قيادة سنتكوم مع قطر والبحرين العام الماضي. وتُعدّ هذه المرافق الجديدة بمثابة مراكز محورية لتخطيط وتنسيق عمليات الدفاع الجوي المتكاملة، بحسب البيان.