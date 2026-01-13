 وزيرا خارجية الإمارات والعراق يبحثان هاتفياً العلاقات ومستجدات الأوضاع الإقليمية - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يناير 2026 7:38 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس الأمم الإفريقية ؟


النتـائـج تصويت

وزيرا خارجية الإمارات والعراق يبحثان هاتفياً العلاقات ومستجدات الأوضاع الإقليمية

عبدالله بن زايد آل نهيان
عبدالله بن زايد آل نهيان
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 7:29 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يناير 2026 - 7:29 ص

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي  فؤاد محمد حسين العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان فرص تطوير العمل المشترك في عدد من القطاعات المرتبطة بالأولويات التنموية للبلدين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك