وزيرا خارجية الإمارات والعراق يبحثان هاتفياً العلاقات ومستجدات الأوضاع الإقليمية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان فرص تطوير العمل المشترك في عدد من القطاعات المرتبطة بالأولويات التنموية للبلدين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.