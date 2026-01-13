بي بي سي تعتزم التقدم بطلب لرفض دعوى ترامب

أظهرت وثائق قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ستتخذ إجراءات قانونية لطلب رفض دعوى التشهير البالغة قيمتها 10 مليارات دولار التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضدها، والمتعلقة بتحرير برنامج "بانوراما".

وتعرض برنامج "بانوراما" لانتقادات في أواخر العام الماضي بسبب حلقة بثت في 2024، إذ أعطت الانطباع بأن الرئيس الأمريكي كان يشجع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول في 2021، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي الحلقة، تم دمج مقطع من خطاب ترامب بتاريخ 6 يناير 2021 ليظهره وهو يقول: "سننزل إلى الكابيتول .. وسأكون هناك معكم. وسنقاتل. سنقاتل بشراسة".

ويطالب ترامب بتعويض يصل إلى 10 مليارات دولار ردا على تعديل الخطاب، فيما زعم محاموه أن التحرير كان "زائفا ويفتقر إلى الحقيقة ويشوه سمعته".

وستقدم هيئة الإذاعة البريطانية طلبا لرفض الدعوى، بحجة أن محكمة فلوريدا لا تتمتع بالاختصاص الشخصي عليها، وأن مكان انعقاد المحكمة غير مناسب، وأن ترامب فشل في تقديم دعوى صحيحة، وفقا للوثائق المقدمة مساء الاثنين بتوقيت المملكة المتحدة.

وستؤكد الهيئة أنها لم تقم بإنشاء أو إنتاج أو بث الوثائقي في فلوريدا، وأن ادعاء ترامب بأن الوثائقي كان متاحا في الولايات المتحدة عبر خدمة البث "بريت بوكس" غير صحيح.

كما ستزعم الهيئة أن الرئيس فشل في تقديم دليل مقنع على أن "بي بي سي" نشرت الوثائقي بقصد إساءة أو نية خبيثة فعلية، وهو ما يطلب من المسؤولين العموميين إثباته عند رفع دعاوى التشهير في الولايات المتحدة.

وطلبت الهيئة من المحكمة وقف جميع عمليات الاكتشاف الأخرى، وهي العملية التي يجمع فيها الطرفان معلومات قبل المحاكمة، إلى أن يصدر قرار بشأن طلب رفض الدعوى.

وتم اقتراح موعد محاكمة عام 2027 إذا استمرت القضية.