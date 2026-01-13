مسئولة في جرينلاند: مناقشة أمريكا للاستيلاء على الجزيرة يتعذر فهمها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرحت مسئولة حكومية بارزة في جرينلاند، بأن مناقشة الولايات المتحدة للاستيلاء على أراض تابعة لحليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو) "أمر يتعذر فهمه".

وحثت وزيرة التجارة والمواد المعدنية في جرينلاند، ناجا ناثانيلسن، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإنصات إلى أصوات من الجزيرة القطبية.

وقالت إن شعب بلادها "قلق جدا جدا" بشأن الخطاب الأمريكي.

وأضافت اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع نواب بالبرلمان البريطاني: "إن السكان لا ينامون، والأطفال خائفون، والأمر يهيمن على المشهد تماما. ويتعذر علينا فهمه حقا".

وذكرت أنه "إنه أمر عصي على الفهم" أن تواجه جرينلاند احتمال بيعها أو ضمها.