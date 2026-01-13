محافظ الغربية يستقبل قنصل عام تركيا

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، دينيز جانكايا قنصل عام تركيا، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد قطب السكرتير العام للمحافظة، وذلك في إطار حرص الغربية على تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم جسور التواصل الاقتصادي والثقافي والسياحي بين الجانبين المصري والتركي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الغربية بالقنصل العام التركي، مؤكدا أن العلاقات بين الشعبين المصري والتركي علاقات تاريخية ممتدة، تقوم على الاحترام المتبادل والتقارب الحضاري، مشيرا إلى أن محافظة الغربية تحرص على مد جسور التعاون مع مختلف الدول، انطلاقا من إيمانها بأهمية الشراكات الدولية في دعم الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظة.

من جانبها، أعربت دينيز جانكايا عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن ما لمسته من كرم وضيافة يعكس أصالة المجتمع المصري وعمق ثقافته.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ المقومات المتنوعة التي تميز محافظة الغربية، موضحا أنها تُعد من المحافظات الغنية بمنتجاتها الزراعية والصناعية والتراثية، وتجمع بين الحضارة العريقة والقدرة الإنتاجية الحديثة، بما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في العديد من القطاعات.

وأكد أن المحافظة تزخر بالعديد من المزارات الدينية والأثرية والتاريخية ذات القيمة العالمية، في مقدمتها المسجد الأحمدي بمدينة طنطا الذي يمثل أحد أهم معالم السياحة الدينية في مصر، إلى جانب متحف طنطا، والمعابد الأثرية في بهبيت الحجارة بمركز سمنود، وبصا الحجر بمركز بسيون، فضلا عن مسار العائلة المقدسة الذي يحظى باهتمام متزايد كأحد أهم محاور السياحة الدينية عالميا.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المحافظة تشتهر بقرى منتجة تركت بصمة واضحة على الخريطة العالمية، مؤكدا أن قرية شبرابلولة تُعد من أهم القرى المصدّرة للياسمين على مستوى العالم، بينما تُعد قرية كتامة واحدة من أكبر مراكز صناعة الأثاث في مصر، إلى جانب 29 قرية منتجة أخرى تنتشر في مختلف مراكز المحافظة، وتعمل في مجالات حرفية وصناعات تقليدية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي وفرصا واعدة للتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن المحافظة تضع دعم هذه القرى في صدارة أولوياتها من خلال توفير البنية التحتية والمرافق والتيسيرات اللازمة للمستثمرين.

وأكد أن محافظة الغربية ترحب بكل أوجه التعاون مع الجانب التركي، سواء في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي، أو في مجالات السياحة والتبادل الثقافي، مشددا على استعداد المحافظة لتقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام أي شراكات جادة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على أبناء الغربية.

وتابع: "عروس الدلتا تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون شريكا قويا في مشروعات استثمارية ناجحة، ونحن منفتحون على التعاون مع مختلف الدول بما يحقق التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة".

من جانبها، أعربت دينيز جانكايا قنصل عام تركيا، عن إعجابها الشديد بمحافظة الغربية، مؤكدة أن زيارتها جاءت بعد أن سمعت كثيرا عن تاريخها العريق وقراها المنتجة، مضيفة: "عروس الدلتا أرض تبهرني بتاريخها وثقافتها وتنوعها، واليوم أرى بعيني سر تميزها الحقيقي، خاصة في القرى المنتجة التي تمثل نموذجا ملهما للتنمية القائمة على العمل والإبداع".

وأشارت إلى تطلعها لتعزيز التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وبحث فرص حقيقية للتواصل بين رجال الأعمال الأتراك ونظرائهم بمحافظة الغربية.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ الغربية درع المحافظة لقنصل عام تركيا، والتي أهدت هدية تذكارية من التراث التركي لمحافظ الغربية، وتم التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل لبحث سبل تحويل هذه الرؤى المشتركة إلى خطوات عملية، بما يعكس مكانة محافظة الغربية كإحدى المحافظات الرائدة، ويؤكد انفتاحها على العالم، وقدرتها على بناء شراكات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.