تنظيم ورشة إبداعية للأطفال ذوي الهمم بالقناطر الخيرية ضمن أنشطة قصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ورشة فنية لعدد من الأطفال الموهوبين من ذوي الهمم بجمعية تنمية المجتمع المحلي بالقناطر الخيرية، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وقدمت الورشة الفنانة شيرين السيد، فيما تضمنت تصميم ماسكات من الفوم الملون بمشاركة أطفال من أصحاب الإعاقات الذهنية، واستُهلت الفعاليات بالتعريف بالأدوات والخامات المستخدمة، مع شرح مبسط لطرق التعامل معها بشكل آمن.

وأعقب ذلك تدريبات عملية على القص والتشكيل لإنتاج أعمال فنية تتناسب مع أعمار الأطفال وقدراتهم المتنوعة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الحركية.

وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً بين الأطفال المشاركين في أجواء إيجابية، حيث أظهروا شغفاً كبيراً بالمشاركة والتجريب، وسط تشجيع ودعم مستمر من المدربة.

وجاءت الورشة ضمن أنشطة الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، برئاسة الدكتورة هبة كمال، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، وفي إطار استراتيجية الهيئة لدمج الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.