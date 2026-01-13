تعرضت محافظة البحيرة، أمس، لهطول أمطار غزيرة ورعدية بالمدن الساحلية، خاصةً في المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط، منها إدكو، ورشيد، وكفر الدوار، وأبو حمص، والمحمودية، وسط انخفاض درجات الحرارة ورياح شديدة في الظهير الصحراوي.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية في المحافظة توقف حركة الصيد، خاصةً مراكب السريح اليومي في بوغاز رشيد وميناء إدكو والمعدية؛ كإجراء احترازي نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أنه "نظرا لسوء حالة الأحوال الجوية وتيسيرا على أبنائنا الطلاب، تقرر تأجيل الامتحانات المقررة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، لمدة ساعة واحدة".

ويشمل القرار جميع المراحل الدراسية والفترتين الصباحية والمسائية،على أن تستأنف الامتحانات في اليوم التالي في المواعيد المقررة سلفا.

وشددت جاكلين، على رفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز المعدات وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد منها.

وذكرت أن بعض مراكز المحافظة تعرضت لموجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة خلال الساعات الماضية، وتم الدفع بالمعدات لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

وتواصل الوحدات القروية والمحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وشمال البحيرة، عمليات سحب تجمعات مياه الأمطار وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين بعد هطول الأمطار.