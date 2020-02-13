إيمان محمود

طرح الفنان رامي جمال أحدث أغنياته "بيهم كلهم"، أمس الأربعاء، بمناسبة عيد الحب، لتكون الأغنية الثانية التي يتم طرحها من ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، المقرر طرحه في الأسواق خلال الأيام المقبلة، والذي يتعاون فيه مع شركة نجوم ريكوردز.

وطرحت الشركة المنتجة الأحد الماضي أولى أغنيات ألبوم رامي بعنوان "سقف" والتي حققت نجاحاً كبيراً على مدار الثلاث أيام الماضية وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

وعلق رامي علي أغنية "سقف" قائلا: "كلام كتير في قلبي لكل الناس اللي حولت الطاقة اللي كانت مزعلاني لطاقة فرحة انا بحبكم وبحاول انا وكل اللي ساعدوني في صناعة الاغنية دي وتصويرها والنجوم اللي شرفوني بوجودهم اننا نديكم طاقة إيجابية ربنا يسعدكم".

وظهر في كليب "سقف" كل من احمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني واحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات وكرم جابر بجانب عدد من الإعلاميين منهم انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت ، بالإضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

ويتعاون رامي فى ألبومه الجديد مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، والملحنين بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، والموزعين توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

https://youtu.be/15yx_sX3_lM

Related Items - 1