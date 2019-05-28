وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي قادت أكبر عملية تجنيد للأطفال في التاريخ

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قادت أكبر عملية تجنيد للأطفال في الأعمال القتالية بتاريخ البشرية.

وقال الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - "نتذكر الآلاف الذين اقتادتهم ميليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم إلى محارق مفتوحة في جبهات القتال بعد أن تم تنشئتهم على الأفكار الإرهابية المتطرفة"، مضيفا أن ميليشيا الحوثي تواصل استغلال الأطفال في أعمال قتالية أمام مرأى ومسمع العالم، والزج بالمئات منهم في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، دون أي اكتراث بالمصير الذي ينتظرهم وبمعاناة أسرهم.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل بإدانة الجرائم النكراء التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الطفولة في اليمن.. داعيا إلى الضغط عليهم لوقف عمليات تجنيد الأطفال وضمان حقهم في الحياة بشكل طبيعي أسوة بأقرانهم في مختلف دول العالم.