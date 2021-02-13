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التعاون الإسلامي تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها

نور رشوان
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 12:44 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 12:44 م

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات معاودة ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، بطائرة دون طيار مفخخة، وذلك وفقًا لما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تمكن من اعتراض وتدميره الطائرة.

وشدد حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، على أن منظمة التعاون الإسلامي تدين هذه الممارسات الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنها تحمّل هذه الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة.

وأكد الأمين العام مجددًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير وحماية أمنها واستقرارها.

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