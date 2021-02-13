 إطلاق سراح 15 بحارا تركيا بعد اختطافهم لثلاثة أسابيع - بوابة الشروق
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إطلاق سراح 15 بحارا تركيا بعد اختطافهم لثلاثة أسابيع

(د ب أ)
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 10:24 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 10:24 م

وصل 15 بحارا تركيا، إلى سفارة بلادهم في العاصمة النيجيرية أبوجا سالمين بعد أن تم تحريرهم أمس الجمعة عقب اختطافهم لمدة ثلاثة أسابيع على أيدي قراصنة.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم السبت أن البحارة، رافقهم بعض المسؤولين من الاستخبارات التركية، بصحة جيدة. وأضافت أنه من المتوقع أن يستقل البحارة الـ 15 طائرة متوجهة إلى تركيا في وقت لاحق من اليوم السبت.

وشوهد تسعة من البحارة، بمن فيهم القبطان مصطفى كايا، وهم يرتدون أقنعة ويظهرون مع العلم التركي في لقطات نشرتها الأناضول.

وأضافت الوكالة أن ستة بحارة وصلوا إلى السفارة في وقت سابق اليوم السبت.

وهاجم القراصنة السفينة "إم في موزارت" التي ترفع علم ليبيريا في خليج غينيا في 23 كانون ثان/يناير. وكانت سفينة الشحن في طريقها من لاجوس إلى كيب تاون. وقتل بحار أذربيجاني.

وقال أحد البحارة إن القراصنة كانوا يطالبون بفدية، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم دفع فدية.

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