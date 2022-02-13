أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك إيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير الموارد المائية والري الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، بحضور الدكتور عبد القوي خليفة رئيس اللجنة والأستاذ بجامعة عين شمس، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وأعضاء اللجنة؛ لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم.

وقال الدكتور عبد العاطي، إن هذا الحدث السنوي الهام يأتي في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أنه تم، خلال الاجتماع، استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية المزمع عقدها خلال الأسبوع، حيث تعكف اللجنة العلمية على وضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة، والتي سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه.

وأوضح الوزير أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية؛ مما جعله محور دعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.

وأكد أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018، حيث تم تنظيم أسبوعي القاهرة الثالث والرابع للمياه في موعدهما، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه، نظرا لجائحة "كورونا" من خلال عقد عدد من الجلسات بتواجد فعلي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد العديد من الجلسات افتراضيا.

وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع، والذي تنظمه وزارة الري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، كما تقرر إصدار الإعلان الأولي للأسبوع والذي يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية خلال شهر مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يتضمن عروضا ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، حيث أصبح لأسبوع القاهرة للمياه واحدا من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.