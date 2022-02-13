الكونجرس: الهجوم على أوكرانيا يمثل هجوما على الديمقراطية

أكدت المتحدثة باسم الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، أن "الهجوم على أوكرانيا بمثابة هجوم على الديمقراطية".

وقالت بيلوسي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إنه في حال إقدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على غزو أوكرانيا، فإنه "سيكون هناك عواقب وخيمة للغاية على عدائه"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها متحدين في استخدام تلك العواقب.

وأضافت بيلوسي: "نعتقد أن الهجوم على أوكرانيا يمثل هجوما على الديمقراطية"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة "تتفهم أن الخسارة في الأرواح والخسائر المادية والأضرار الجانبية للمدنيين والجيش ستكون شديدة للغاية إذا قرر بوتين الغزو"، مشددة على أن "بوتين ينبغي أن يعلم أن الحرب ليست الرد المناسب".