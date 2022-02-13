حسام مصطفى رئيسا جديدا للجنة البارالمبية المصرية

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حسم حسام الدين مصطفى، مقعد الرئاسة في انتخابات اللجنة البارالمبية، المقامة حاليا في استاد القاهرة، بعد منافسة قوية مع الدكتورة حياة خطاب.

وحصد حسام الدين منصب الرئيس بـ6 أصوات مقابل 3 أصوات لحياة خطاب.

وفي مقعد النائب فاز أحمد عوين بـ6 أصوات، وفاز عماد رمضان بمنصب أمين الصندوق بـ5 أصوات.

وفي العضوية فاز كل من، وإيهاب حسنين وأمل مبدى وأشرف العجيلى وشعبان الخطيب ومحمد يحيى.

ومن المقرر، أن يقود هذا المجلس أعمال اللجنة البارالمبية حتى نهاية الدورة الأولمبية الحالية والتي تنتهي بعد أولمبياد باريس 2024.

وكانت البعثة المصرية في الألعاب البارالمبية الماضية والتي أقيمت أغسطس الماضي بالعاصمة اليابانية طوكيو قد حققت 7 ميداليات بواقع 5 فضيات وبرونزيتان.