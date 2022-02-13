العثور على جثة مسجل خطر مصاب بطلق ناري في الفيوم

نجح قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الفيوم، في كشف غموض العثور على جثة مسجل خطر مصاب بطلق ناري بالفيوم، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم اللواء ثروت المحلاوي، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم، بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم، وبها عيار نارى بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، بقيادة اللواء ياسر صلاح مدير المباحث، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخص، له معلومات جنائية، مقيم بالفيوم.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، وأنه تقابل مع المجني عليه بالمنطقة محل العثور على جثته لحل الخلافات فحدثت بينهما مشاجرة، قام على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من بندقية آلية كانت بحوزته أحدثت إحداها إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.