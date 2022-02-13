معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة سموحة في الدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الدخول في معسكر مغلق اليوم الأحد بالإسكندرية استعدادًا لمباراة سموحة المقبلة في الدوري.

الزمالك يلتقي مع سموحة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة في المسابقة الأكبر على المستوى المحلي.

وتعادل فريق الزمالك مع ضيفه بترو أتلتيكو بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، في حين يأتي بترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد نقطة، خلفا للوداد المتصدر بنفس الرصيد، ويتواجد فريق ساجرادا في المركز الأخير بلا رصيد.