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بالصور.. ضبط مصنع أدوات صحية بدون ترخيص في البحيرة

مصنع أدوات صحية بدون ترخيص
مصنع أدوات صحية بدون ترخيص
خميس البرعي
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 2:50 ص | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 3:03 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالإشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، برفقة على أبوزيد و فرحات بريك مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وقوة من مباحث التموين.

تمكنت حملة من مديرية تموين البحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط مصنع أدوات صحية بدون ترخيص فى كفر الدوار، وتحفظت على 1200 قطعة منتج نهائى و16 طن مواد خام.

حرزت الحملة المضبوطات، وحررت محضرًا بالوقعة، وأبلغت النيابة العامة للتحقيق.

 

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