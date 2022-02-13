تحدث وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قرار اعتزاله الملاعب الذي أعلنه مساء السبت، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من العروض قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وكان وليد سليمان لاعب الأهلي أعلن عن قرار اعتزال ممارسة كرة القدم نهائيًا فور انتهاء الموسم الحالي، وبعد تتويج الأهلي بالبرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أبو ظبي اكسترا": "عقدي سينتهي خلال الموسم الحالي ولم أجد فرصة أفضل من هذا التوقيت للإعلان عن قرار الاعتزال، والحمد لله نحن حصلنا على ثالث العالم بالرغم من أننا كنا نطمع فيما هو أفضل".

وأكمل: "التوقيت جيد الحمد لله بعد تحقيق المركز الثالث، قلت لمحمود الخطيب إنني جئت لكي أحدثك كوالد فأخبرني هذا يرجع لك إذا كنت ترى أن هذا التوقيت المناسب وعموما لنا جلسة بعد كأس العالم، وقلت له أنا الحمد لله أرى أن التوقيت جيد وراضٍ عما حققته حتى الآن".

وأوضح: "دموعي انهمرت وأنا أتابع النهائي من ردود أفعال الجماهير على قرار الاعتزال، فعلاقتي جيدة معهم من قبل أن أنضم للفريق فهم هتفوا باسمي قبل أن آتي للفريق عندما كنت في إنبي".

وأردف: "(أنا مش هينفع ألبس تي شيرت تاني غير تي شيرت الأهلي)، وكان حلم حياتي منذ الصغر أن ألعب كرة وأختم حياتي في الأهلي".

وبسؤاله هل لم يتحدث معك أحد عن التجديد؟ أجاب: "الأمر واضح، أنا جلست كثيرًا على دكة البدلاء، وأي لاعب يحب أن يلعب، ولكني رأيت أنني اخترت التوقيت المناسب للاعتزال".