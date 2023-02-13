القافلة المائية تصل قرية مشطا بمركز طما في سوهاج

قال المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية مشطا بمركز طما بسوهاج، والجاري بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب، وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانا للأهالي.

وأضاف أن الهدف من القافلة المائية، تحقيق التواصل مع المواطنين بجميع أنحاء المحافظة، وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات، وأضرارها على الصحة العامة وأهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

وبدورها، أوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية، تشمل لقاءات لرواد المساجد بالقرية، وندوات لقادة الري بالقرية، ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب، وحملات طرق أبواب، وورش سباكة للسيدات، والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات، واستطلاعات رأي للمواطنين، وسيارة استقبال الشكاوى؛ لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.