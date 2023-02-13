الخارجية الروسية: سعر النفط الروسي للهند يتحدد عبر السوق ولا نبيع نفطنا بخسارة

قال نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودنكو، إن السعر الذي تبيع به بلاده النفط للهند يتم تحديده من خلال آليات السوق، ولا تبيع نفطها بالخسارة.



وأضاف رودنكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين - : "سنواصل تصدير النفط إلى الهند بقدر ما تحتاجه لضمان أمنها في مجال الطاقة، حيث تضمن شركات الطاقة الروسية تلبية طلباتها بأسرع وقت ممكن".



وتابع: أن الهند لم تنضم الهند إلى سقف السعر الذي فرضه الغرب على النفط الروسي، لذلك يتم تحديد سعر النفط للشركات الهندية من خلال السوق.



يُذكر أن العقوبات الغربية على النفط الروسي دخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل.. وردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من أول فبراير الجاري توريد النفط للخارج في حال كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد سقف السعر.



وميدانيا، أكد مستشار عمدة منطقة ماريوبول بيترو أندريوشينكو، سماع دوي ثلاثة انفجارات في ماريوبول.. كما وردت أنباء عن تضرر مواقع روسية في قرية نيكولسكي وإحدى المدارس.



وقال أندريوشينكو -في بيان له نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "حوالي الساعة 22:00 الليلة الماضية، سُمع ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات مدوية في مناطق مانهوش ونيكولسكي وجميع أحياء مدينة ماريوبول".. مضيفا:"أن مواقع روسية في قرية نيكولسكي تعرضت للقصف".



وأشار البيان إلى أن القوات الروسية عززت نقاط التفتيش عند مداخل ماريوبول بنقاط للقنص وأن العمليات الروسية تسببت في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في ماريوبول، حيث تم تدمير ما يقرب من 90٪ من المدينة نتيجة القصف.. وتقوم القوات الروسية بتحويل ماريوبول والقرى المحيطة بها إلى مركز لوجستي عسكري للجيش الروسي، بحسب البيان.