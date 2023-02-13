السفير التركي في ألمانيا يرحب بتسيهل إجراءات التأشيرة لمتضرري الزلزال

رحب السفير التركي في ألمانيا أحمد بشار شن، بتسهيل إجراءات التأشيرة للمتضررين من كارثة الزلزال.

وفي مؤتمر لرئاسة تحرير وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين، قال شن اليوم الإثنين: "هؤلاء الـ3 مليون شخص المنحدرين من تركيا والذين يقيمون هنا في ألمانيا، أبدوا استعدادا هائلا لتقديم المساعدة".

وأضاف شن أنهم "يجمعون، يفعلون كل شيء، يفرزون، يرسلون، ومن ضمن هذا الاستعداد للمساعدة أيضا اعتزامهم إحضار أقارب لهم عندهم (في ألمانيا)، إذا كان هؤلاء الناس يريدون هذا فينبغي أن يتاح لهم".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أنها ستتيح إجراءات غير بيروقراطية لإصدار التأشيرة بالنسبة للمتضررين من كارثة الزلزال، حتى يمكنهم الإقامة مؤقتا لدى أقاربهم في ألمانيا.

وأعلنت الخارجية الألمانية بهذا الخصوص أن "الهدف هو جعل إجراءات التأشيرة لمثل هذه الحالات خالية من البيروقراطية بأكبر قدر ممكن".

وقفزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 37 ألفا و500 شخصا اليوم الإثنين.

وفي تركيا وحدها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الماضي، إلى 31 ألفا و643 شخصا والمصابين إلى 80 ألف شخص.

وفي سوريا المجاورة، لقي 5900 شخص على الأقل حتفهم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.