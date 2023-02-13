وزير النقل البريطاني: قد تكون الصين أرسلت منطاد تجسس في المجال الجوي لنا

قال وزير النقل البريطاني ريتشارد هولدن، اليوم الإثنين، إنه "من الممكن" أن تكون الصين أرسلت مناطيد تجسس عبر المجال الجوي البريطاني.

وردا على سؤال لشبكة "سكاي نيوز" عما إذا كان من الممكن أن تكون "مناطيد تجسس صينية قد سيرت بالفعل فوق المملكة المتحدة"، قال هولدن "من الممكن".

وأضاف "أنه من الممكن أيضا ومن المرجح أن أفكر أن هناك أشخاصا من الحكومة الصينية يحاولون التصرف كدولة معادية".

وتابع هولدن "أعتقد أنه يجب أن نكون واقعين بشأن التهديد الذي تشكله تلك الدول للمملكة المتحدة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.