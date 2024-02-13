تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• وجاءت الأسعار كالتالي:

تراجعت سعر كيلو البلطي 3 جنيهات ليتراوح بين 76 إلى 84 جنيها للكيلو.

ارتفع سعر البلطي الأسواني 10 جنيهات ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

صعد سعر السمك الفيلية 30 جنيها ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وزاد سعر سمك البياض 10جنيهات ليتراوح بين 80 إلى 120 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر كيلو سمك المكارونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 80 إلى 110 جنيهات.

ارتفع سعر سمكة موسي 10جنيهات ليتراوح بين 180 إلى 400 جنيه للكيلو.

زلد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10جنيهات ليتراوح بين 180 إلى 420 جنيها.

ارتفع سعر الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 40 إلى 220 جنيهات للكيلو.

وارتفع سعر كيلو سمك البربون 5جنيهات ليتراوح بين 85 إلى 95 جنيها.

وزاد سعر الجمبري الجامبو 20 جنيها ليتراوح بين 520 إلى 620 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري الصغير 15جنيها ليتراوح بين 90 إلى 230 جنيها.

وزاد سعر السمك البوري 5 جنيهات ليتراوح بين 95 إلى 135 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 85 إلى 115 جنيها.