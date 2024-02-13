مديرية العمل بالإسماعيلية تناقش الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030

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ناقش حسن رداد وكيل وزارة العمل بالإسماعيلية، تقنين أوضاع جميع المراكز الخاصة للعمل بشكل رسمي ودمجها بمنظومة مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص.



وأضاف رداد خلال لقاء تنظيمي لمناقشة تنفيذ مشروع مهنى 2030 بحضور عدد من مديرين مراكز التدريب الخاصة بالمحافظة

ومديرى مكتب التفتيش العمالي ومركز التدريب المهنى التابع للمديرية، وأعضاء اللجنة المكلفة بإدارة ومتابعة تكليفات حسن شحاتة وزير العمل الخاصة بالمشروع.



وأوضح أن المديرية تنفذ خطة هذا المشروع فضلا عن الملفات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين والتركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، الذي يهدف إلى تدريب مليون متدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص لمزاولة المهنة معتمدة من وزارة العمل.