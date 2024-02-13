إصابة نازحين فلسطينيين بقصف إسرائيلي قرب جدار معبر رفح

أصيب عدد من النازحين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف جدار معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وقال مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو عمر، إن قذيفة مدفعية إسرائيلية أصابت جدار الصالة الخارجية لمعبر رفح البري.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي أصاب عددا من النازحين المقيمين منذ أكثر من شهرين داخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح بعد نزوحهم من مناطق مختلفة من قطاع غزة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان استهدف المعبر في أكتوبر الماضي، ما تسبب بإحداث أضرار بالغة في مرافقه وبنيته التحتية، وفق بيان حينها لهيئة المعابر في قطاع غزة.

والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

الإعلان الإسرائيلي قوبل بتحذيرات ودعوات دولية لعدم الإقدام عليها لما سيكون لها من نتائج "كارثية" على نحو مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.

اليوم تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما تتركّز الكثافة السكانية في الأحياء الممتدة من وسط المدينة ‏حتى غربها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 28340 مواطنا، وإصابة 67984 جريحا، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.