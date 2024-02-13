 شارموفرز يطرح كليب على بالي في عيد الحب - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

شارموفرز يطرح كليب على بالي في عيد الحب


نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 11:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 11:01 م

طرح فريق شارموفرز على موقع يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، أحدث فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "على بالي".

ودارت فكرة الكليب في إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التي تصف حال شاب التقى بفتاة جميلة بطريق الصدفة، فجذبت انتباهه بملامحها البريئة، وطريقتها العفوية، فغيرت حياته، ولمست مشاعره، وصورتها لا تفارق خياله، وأصبح لا يستطيع العيش من غيرها.

أغنية "على بالى" من كلمات أحمد بهاء ومحمد الشافعي، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى محمد العرقان، ومن إخراج عمرو شعلان بشركة "بيج كات" ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك