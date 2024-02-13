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ميدو: منظومة الكرة المصرية تدار بطريقة عبثية

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 2:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 2:10 ص

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، أسباب استعباد عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر النهائية، التي شاركت في بطولة كأس الأمم كوت ديفوار 2023.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك تدخل في العمل الفني لروي فيتوريا واختياراته في قائمة منتخب مصر، بالإضافة إلى وجود نوع من الإجبار لاختيار بعض اللاعبين عن غيرهم".

وتابع: "كلام محمود فتح الله خلال الأيام الماضية عبر قناة أون تايم سبورتس يظهر حقيقة كلامي".

وأكمل: "أحد أعضاء مجلس اتحاد الكرة أخبر فيتوريا بعدم ضم عبد الله السعيد وضم إمام عاشور بدلًا منه، حتى لا تتعرض لهجوم من جماهير الأهلي".

وأردف: هل الرعب من الأندية وصل لتدخل المسؤولين داخل اتحاد الكرة في اختسارات اللاعبين في قائمة المنتخب؟.. منظومة الكرة المصرية تدار بطريقة عبثية".

وأتم: "تعاقدنا مع مدير فني براتب 200 ألف يورو شهريًا ونتحكم في اختياراته الفنية، ولم أكن أتخيل أننا سنصل لتلك النقطة".


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