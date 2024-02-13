ميدو: منظومة الكرة المصرية تدار بطريقة عبثية

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، أسباب استعباد عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر النهائية، التي شاركت في بطولة كأس الأمم كوت ديفوار 2023.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك تدخل في العمل الفني لروي فيتوريا واختياراته في قائمة منتخب مصر، بالإضافة إلى وجود نوع من الإجبار لاختيار بعض اللاعبين عن غيرهم".
وتابع: "كلام محمود فتح الله خلال الأيام الماضية عبر قناة أون تايم سبورتس يظهر حقيقة كلامي".
وأكمل: "أحد أعضاء مجلس اتحاد الكرة أخبر فيتوريا بعدم ضم عبد الله السعيد وضم إمام عاشور بدلًا منه، حتى لا تتعرض لهجوم من جماهير الأهلي".
وأردف: هل الرعب من الأندية وصل لتدخل المسؤولين داخل اتحاد الكرة في اختسارات اللاعبين في قائمة المنتخب؟.. منظومة الكرة المصرية تدار بطريقة عبثية".
وأتم: "تعاقدنا مع مدير فني براتب 200 ألف يورو شهريًا ونتحكم في اختياراته الفنية، ولم أكن أتخيل أننا سنصل لتلك النقطة".