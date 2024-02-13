شفيونتيك تتقدم في بطولة قطر للتنس رفقة أوساكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهلت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم حملة الدفاع عن لقبها الثالث على التوالي في بطولة قطر المفتوحة للتنس، بالفوز على منافستها الرومانية سورانا كريستيا مساء الاثنين في الدور الثاني.

وتأهلت شفيونتيك للدور الثالث بعد فوزها على كريستيا بسهولة بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 /1 و6 /1.

وتشارك شفيونتيك في الدور الثاني مباشرة في أولى بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة للموسم الحالي، بعد أن جنبتها القرعة خوض غمار الدور الأول.

وفازت شفيونتيك بلقب بطولة قطر عام 2022 بعد تغلبها في النهائي على الإستونية انيتا كونتافيت ثم عادت وحصدت اللقب في العام التالي مباشرة على حساب الأمريكية جيسيكا بيجولا.

وفي مباراة أخرى بالدور الثاني، فازت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على البلجيكية جريتجى مينين 6 /2 وصفر /6 و6 /4.

واستعادت اليابانية نعومي أوساكا طريق الانتصارات وتأهلت إلى الدور الثاني في الدوحة، بعد تغلبها على الفرنسية كارولين جارسيا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7 /5 و6/ 4.

وخرجت البريطانية إيما رادوكانو من الدور الأول بخسارتها على يد الأوكرانية انيلينا كالينينا ،بمجموعتين دون رد بنتيجة صفر /6 و6 /7 (6 /8) وانتهى مشوار رادوكانو في البطولة القطرية بعد ساعة ونصف الساعة فقط.

وتلتقي كالينينا في الدور الثاني مع اللاتفية يلينا اوستابينكو المصنفة الثامنة.

وتأهلت الكندية ليلا فيرنانديز للدور الثاني بفوزها على الروسية لودميلا سامسونوفا 7 /5 و7 /6، كما فازت الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت على الأمريكية أشلي كروجر 6 /3 و4 /6 و6 /4.

وفي مباريات أخرى، فازت البلجيكية اليسي ميرتنز على الأمريكية بيتون ستيرنز 6 /2 و6 /3 ،والأمريكية إيما نافارو على الإيطالية جاسمين باوليني 6 /3 و7 /5.

وتغلبت الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا على مواطنتها داريا كستكينا 6 /2 و7 /6 ،والتشيكية ماري بوزكوفا على الأمريكية صوفيا كينن 7 /5 و2 /6 و7 /5 ،والصينية تشنيو وانج على البرازيلية بياتريس حداد مايا 6 /3 و6 /1.

كما فازت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا على البولندية ماجدلينا فرش 6 /3 و3 /6 و6 /3 ،والكرواتية بيترا مارتيتش على الهولندية ارانتشا روس 7 /5 و3 /6 و7 /6.