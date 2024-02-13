القسام تعلن مقتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين من المسافة صفر شرق مدينة خانيونس

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من قتل وإصابة 7 جنود إسرائيلين من المسافة صفر شرق مدينة خانيونس، اليوم الثلاثاء.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء: «مجاهدو القسام يشتبكون مع قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، ويوقعونها بين قتيل وجريح».



وأمس الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين في معارك جنوب قطاع غزة، ومن جانبها أكدت المقاومة الفلسطينية تكبيد جيش الاحتلال خسائر في اشتباكات وتفجيرات بالقطاع.



وأوضح جيش الاحتلال أن القتلى هم قائد كتيبة 630 في الاحتياط ونائب سرية الكتيبة 630 وجندي آخر من نفس الوحدة.



وأشار إلى أن القتلى سقطوا خلال تفجير مبنى مفخخ، مؤكدا تسجيل إصابات بين الجنود بجروح مختلفة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة.



من جانبها، أكدت كتائب القسام، أن «مقاتليها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من نقطة الصفر، وأنهم فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة في عبسان الكبيرة شرق خان يونس».