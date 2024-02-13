 بـ95 مليار دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون لحزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا - بوابة الشروق
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بـ95 مليار دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قانون لحزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 3:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 3:08 م
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده الديمقراطيون، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 66 صوتا مقابل 33، ليتم تجاوز 60 صوتا المطلوبة لتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة.

ويتضمن التشريع 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مثل تايوان، وردع العدوان الصيني.

كما يقدم مساعدات إنسانية بقيمة 9.15 مليار دولار للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في شتى أنحاء العالم.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، أُرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث تواجه فرص إقراره صعوبات.

ويجب أن يوافق مجلسا الشيوخ والنواب على التشريع، قبل أن يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن، من التوقيع عليه ليصبح قانوناً، لكن مشروع القانون قد يواجه خلافاً طويل الأمد في مجلس النواب.

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