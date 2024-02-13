صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 28 ألفا و473 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 28 ألفا و473 قتيلا و68 ألفا و146 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت الوزارة في منشور، أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضافت أنه في "اليوم الـ130 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".