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تقارير: بلماضي قد يشكو الاتحاد الجزائري لـ فيفا

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 12:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 12:46 م

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء، عن رغبة جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر في التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد الاتحاد الجزائري.

وأوضحت صحيفة النهار، أن جمال بلماضي لديه مستحقات متأخرة للاتحاد الجزائري وهدد باللجوء إلى فيفا في حال عدم حصوله عليها.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن إقالة بلماضي عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2023.

وأوضح التقرير أن بلماضي راسل مسؤولي الاتحاد الجزائري مؤخرا، وأبلغهم بنيته في اللجوء إلى فيفا في موعد أقصاه 8 أيام.

وأفاد التقرير بأن بلماضي طالب بكل رواتبه الشهرية إلى نهاية عقده في ديسمبر 2026، مقابل الرحيل.


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