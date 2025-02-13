إسرائيليون يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب للمطالبة باستكمال صفقة الأسرى

أغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، صباح الخميس، طريق أيالون السريع في تل أبيب للمطالبة باستكمال صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن أهالي أسرى محتجزين في غزة ومتظاهرين مؤيدين للصفقة أغلقوا حركة المرور على طريق أيالون في اتجاه الجنوب.

وأضافت: "يطالب المتظاهرون بتنفيذ الصفقة حتى عودة آخر مختطف (محتجز)".

وحمل المتظاهرون صورا كبيرة للمحتجزين المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من الصفقة.

ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا قرب جسر "إسحاق سديه" لافتة كبيرة وجهوا من خلالها رسالة للحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو.

وكُتب على اللافتة "الأعين عليكم.. إذا سقطت الصفقة فستشتعل البلاد".

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الأزمة التي طرأت على الصفقة بين إسرائيل وحماس في طريقها للحل، ومن المتوقع أن تطلق الحركة سراح 3 أسرى إسرائيليين السبت.

فيما أشارت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة إلى أنه من المتوقع أن تقوم عدة منظمات دولية بإدخال الوقود والمعدات الطبية الضرورية إلى قطاع غزة الخميس.

وأضافت: "من الممكن أن يتم السماح للكرفانات (المنازل المتنقلة) بالدخول غداً، الأمر الذي سيسمح بإتمام صفقة تبادل الأسرى".

والاثنين، أعلنت كتائب"القسام"، تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل إلى إشعار آخر، جراء انتهاكات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورغم وقف إطلاق النار، يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي النار عبر طائرات بدون طيار صوب فلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسقط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ومسنون.