مجموعة نارية لمنتخب الشباب في أمم إفريقيا 2025

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أقيمت اليوم، الخميس، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

وأجريت مراسم القرعة بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في القاهرة بحضور خالد نصار مدير لجنة المسابقات وممثلي الاتحادات المشاركة،

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني المصري في المجموعة الثانية القوية، رفقة منتخبات نيجيريا، المغرب وجنوب إفريقيا.

ويشارك في البطولة 13 منتخبًا تم تقسيمهم على 3 مجموعات، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي بجانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، المتأهل من تصفيات المنطقة الوسطى، الكونغو الديمقراطية، غانا وتنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا، مصر، جنوب إفريقيا والمغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال، زامبيا، كينيا وسيراليون.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى كأس العالم 2025 في تشيلي، والتي تقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخبًا.

يذكر أن تصفيات وسط إفريقيا ستقام خلال شهر فبراير الجاري بمشاركة 5 منتخبات وهي الكاميرون والكونغو الديمقراطية والجابون وإفريقيا الوسطى ومنتخب الكونغو لتحديد أفضل منتخبين يشاركان في النهائيات.