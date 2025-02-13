أكد مارك فيش، نجم جنوب إفريقيا السابق، أن الزمالك كان يرغب في التعاقد معه لكنه فضل الانتقال للاتسيو الإيطالي، مشيرا إلى أن الأهلي يعرف جيدا كيفية التعامل مع دوري الأبطال ويمهد ليكون نادي القرن مجددا.

قال مارك فيش في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" الزمالك كان مهتما بي بعد أمم إفريقيا 96، ولكن لاتسيو كان مهتما بي في نفس الوقت، وبالتالي قررت الانضمام للكرة الإيطالية خاصة أنني كنت مدافع وبالتالي تميل الكرة في إيطاليا للدفاع، ورغم اهتمام مانشستر يونايتد والزمالك بي رحلت إلى لاتسيو".

أضاف:" الدوري الإيطالي سيعود لمكانته مرة أخرى، وإذا تطور مستوى الكرة الإيطالية سنجد منتخب إيطاليا في أفضل مستوى".

تابع:" موسيماني رفع سقف طموح المدربين في جنوب افريقيا بعد نجاحاته مع افضل ناد في إفريقيا وهو النادي الأهلي، كان لديه لاعبين كبار وفاز بلقب دوري الأبطال لذلك كنا فخورين به وبما حققه مع النادي الأهلي".

واصل:" في جنوب إفريقيا الكل كان فخورا باللاعب بيرسي تاو وبما حققه ويجب أن يكون نموذج يحتذى به".

أشار:" الأهلي يعرف جيدا كيف يتعامل مع دوري الأبطال والأهلي يمهد الطريق ليكون نادي القرن مجددا، الأهلي لديه العديد من النجوم على قميصه بسبب كثرة بطولاته".

أكمل:" لديك فرق في إفريقيا قادرة على منافسة الأهلي لكن حينما تصل الأمور للنهائي تجد الأهلي وعقليته يعرفان كيفية الفوز باللقب".

أتم:" بالنسبة لمجموعة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم، منتخب مصر متفوق تاريخيا علينا لكن يجب أن تنظر للحاضر وليس الماضي، ستكون مجموعة صعبة وعلينا أن نفوز على مصر أولا حتى نتأهل".