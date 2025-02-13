وزير الدفاع الأمريكي: خطط أمريكا لإنهاء الحرب ليست خيانة لأوكرانيا

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دافع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، عن مفاوضات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن السلام في أوكرانيا.

وقال هيجسيث، إن هذا "بالطبع ليس خيانة"، وذلك على هامش اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل.

وشدد على أنه لا يوجد بلد دعم أوكرانيا أكثر من الولايات المتحدة.

وتابع: "هناك إدراك أن العالم بأسره والولايات المتحدة مهتمون وراغبون في السلام، وسلام عن طريق التفاوض"، مضيفا أن هذا سوف يتطلب من الجانبين الاعتراف بأشياء لا يريدونها.

وأضاف وزير الدفاع، أن ترامب وحده من يمكنه عقد اجتماع للجانبين لإرساء السلام.