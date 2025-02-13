البيت الأبيض يتهم القضاة بإساءة استخدام سلطتهم لعرقلة صلاحيات ترامب

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اتهم البيت الأبيض يوم الأربعاء القضاة بإساءة استخدام سلطتهم لعرقلة صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنه خلال الأسابيع الأولى من تولي ترامب منصبه، تم إصدار ما لا يقل عن 12 أمرا قضائيا لوقف تنفيذ أوامره التنفيذية.

وقالت ليفيت إن البيت الأبيض يعتقد أن القضاة "يتصرفون كنشطاء قضائيين وليس كحكام نزيهين للقانون".

وأضافت: "الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل فرعنا القضائي، حيث يقوم قضاة المحاكم الجزئية في المناطق الليبرالية في جميع أنحاء البلاد بإساءة استخدام سلطتهم لمنع صلاحيات الرئيس ترامب التنفيذية الأساسية بشكل أحادي".

وأشارت ليفيت إلى أن حوالي 77 مليون أمريكي صوتوا لانتخاب ترامب، مؤكدة أن كل أمر قضائي "يمثل إساءة لسيادة القانون ومحاولة لإفشال إرادة الشعب".