هالة صدقي: ثقتي الكبيرة في محمد سامي سبب موافقتي على المشاركة بمسلسل إش إش

قالت الفنانة هالة صدقي، إن أول شيء دفعها لقبول العمل في مسلسل "إش إش"، هو ثقتها الكبيرة في المخرج محد سامي ويقينها بقدرته على تقديم أعمال درامية مميزة وغنية بالجوانب الدرامية المختلفة، بالإضافة إلى أن فكرة المُسلسل تدور حول عالم خفي لا نعرف عنه الكثير، قد يتعاطف معه البعض ويرفضه البعض الآخر، وتلك إحدى أسباب نجاح الدراما عموماً.

وفي تصريحات صحفية، قالت هالة صدقي، إنها تؤدي شخصية شادية زوجة رجب الجريتلي، وهي شخصية وصولية تحاول تحقيق مصالحها ومصالح أولادها بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.

مُسلسل "إش إش" إخراج محمد سامي، الذي يشارك في الكتابة إلى مُهاب طارق، بطولة مي عُمر، وهالة صدقي، وماجد المصري، ومحمد الشرنوبي، وندي موسى، وانتصار، ودينا، وإدوارد، وطارق النهري، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول عالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة، حيث يرصد المسلسل العالم الخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر وفي الوقت ذاته يغوص في حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى، ليطرح سؤال، هل هي فعلاً ضحية للظروف والأزمات أم هي مُخطئة وتستحق كل ما يحدث لها.