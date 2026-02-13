تنطلق في العاشرة صباح الأحد المقبل، بقصر ثقافة الزقازيق، ثاني فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب بالأقاليم ودعم الصناعات الإبداعية.

ينفذ المشروع تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، ويستهدف تدريب شباب محافظة الشرقية على أساسيات الحرف اليدوية، وتمكينهم من إنتاج مشغولات فنية متميزة تتوافق مع احتياجات السوق.

وتتضمن الفعاليات ورشة تدريبية لتعليم أشغال الجلود، تقدمها الفنانة أسماء طه، وتستمر حتى 24 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الشرقية.

وكانت أولى فعاليات المشروع قد أُطلقت بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 26 يناير الماضي وحتى 4 فبراير الجاري بقصر ثقافة الفيوم، وشهدت إقبالا كبيرا من الشباب المهتمين بالحرف اليدوية.

ويأتي المشروع في إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على خوض تجارب المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، على أن تنفذ فعالياته تباعا داخل الأقاليم الثقافية حتى شهر يونيو المقبل.